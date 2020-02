Actualidade

Os suíços aprovaram hoje por larga maioria, num referendo, uma lei que proíbe a discriminação com base na orientação sexual e que tem a oposição dos partidos conservadores, segundo as primeiras projeções.

O "sim" conseguiu cerca de 62% dos votos, durante esta votação que terminou ao meio-dia local (11:00 em Lisboa), de acordo com o instituto de sondagens suíço GFS Bern.

Em declarações ao canal público suíço RTS-1, Mathias Reynard, parlamentar socialista por detrás desta reforma do Código Penal suíço, considerou que hoje é "um dia histórico" e que o resultado do referendo representa um "sinal magnífico para todas as pessoas envolvidas".