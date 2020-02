PSD/Congresso

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que com a atual governação socialista os portugueses só podem ter uma ambição "poucochinha" e aumentos salariais que não ultrapassam os 0,7%.

"Com este Governo e com estas alianças parlamentares, os portugueses poderão ter aumentos salariais de 0,5% ou 0,7%, mas nunca terão os aumentos que os catapultem para os padrões de vida europeus", defendeu.

O líder reeleito do PSD alertou que "é cada vez mais estreita a diferença entre salário mínimo nacional e o salário médio" e que tal só pode ser alterado com a inversão do modelo económico.