PSD/Congresso

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje mais fiscalização no combate ao desperdício na saúde, sugerindo que existem "relações comerciais menos transparentes" neste setor.

Na sua intervenção de encerramento do 38.º Congresso do PSD, Rui Rio dedicou parte do seu discurso à saúde, onde reiterou a defesa da colaboração entre setores público, privado e social.

"Não se consegue perceber como é que o PS, seguindo a esquerda mais radical, confunde a árvore com a floresta e rejeita liminarmente qualquer colaboração através de parcerias público-privadas", afirmou, considerando que esta atitude não é sensata.