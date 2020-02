PSD/Congresso

O presidente do PSD, Rui Rio, avisou hoje que quem só está na política para receber sairá "sem honra e glória", defendendo que só dando é possível marcar a passagem na vida pública.

No final do seu discurso de 50 minutos de encerramento do 38.º Congresso do PSD, Rio deixou um 'recado' sem destinatário explícito para reiterar qual a sua postura na vida política.

"O Homem vive com o que recebe, mas marca a sua vida com o que dá. Por isso, quando estamos na vida pública só conseguiremos marcar a nossa passagem com o que a ela damos", avisou.