PSD/Congresso

O PCP acusou hoje o presidente do PSD, Rui Rio, de branquear, no seu discurso de encerramento do Congresso em Viana do Castelo, todas as responsabilidades políticas que o partido tem tido nos problemas estruturais do país.

Representantes do PS, PCP, CDS-PP, PAN, Verdes, Chega e Iniciativa Liberal assistiram ao discurso de encerramento de Rui Rio em Viana do Castelo, entre os quais o novo líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, e o presidente dos socialistas, Carlos César.

Em declarações aos jornalistas, Gonçalo Oliveira, membro da Comissão Política do PCP, acusou Rui Rio de branquear as responsabilidades políticas que o partido tem.