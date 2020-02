OE2020

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, garantiu hoje que o partido não fez depender a sua posição no IVA da eletricidade "de nenhum tipo de contrapartida", tendo apenas transmitido ao Governo que considerava a "medida irresponsável".

"Eu vi noticiado em alguns órgãos de comunicação social que o CDS tinha estendido a mão ao Governo. Quero ser absolutamente claro nesta matéria. O CDS-PP não faz favores ao Governo socialista", começou por responder aos jornalistas, à margem do 38.º Congresso, quando questionado sobre o voto contra no Orçamento do Estado para 2020 das propostas que pretendiam descer o IVA da eletricidade, entre as quais uma do PSD.

De acordo com o líder democrata-cristão, o CDS-PP manteve a "posição absolutamente coerente do início ao final do processo", garantindo que não dança "com o Bloco de Esquerda nem com o PCP".