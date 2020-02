Actualidade

A polícia brasileira matou hoje a tiro um líder de uma milícia do Rio de Janeiro que estava a ser procurado pelas autoridades e investigado pelo assassínio da vereadora e ativista Marielle Franco, ocorrido em 2018, divulgaram fontes locais.

Adriano Magalhães da Nóbrega, antigo capitão de uma unidade de elite da polícia do Rio de Janeiro, morreu durante uma troca de tiros com agentes policiais no município de Esplanada, no Estado da Baía, no nordeste do Brasil, onde estava escondido.

Conhecido como "Capitão Adriano", o chefe da milícia, que estava em fuga desde 2019, era acusado de liderar o chamado "Escritório do Crime", um alegado grupo de assassinos de elite suspeito de estar envolvido na morte de Marielle Franco em março de 2018.