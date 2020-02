Actualidade

A judoca Rochele Nunes conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de +78 kg do Grand Slam de Paris de judo, conquistando o único 'metal' da comitiva portuguesa na prova.

A portuguesa bateu, no combate pelo terceiro lugar, a tunisina Nihel Cheikh Rouhou, por 'ippon', depois de ambas já terem marcado um 'waza ari', no sexto combate do dia para a judoca lusa.

Antes, começou por vencer a cazaque Kamila Berlikash, na estreia, a que se seguiu a francesa Anne Fatoumata Bairo, a porto-riquenha Melissa Mojica e a argelina Sonia Asselah, em três combates decididos por 'ippon'.