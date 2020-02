Actualidade

O Sporting emitiu hoje um comunicado a repudiar as agressões ao vogal Miguel Afonso e à filha, bem como a tentativa de agressão ao vice-presidente Filipe Osório de Castro por parte de adeptos com adereços da Juventude Leonina.

O episódio terá acontecido depois do triunfo do Sporting diante do Benfica (2-0), em jogo da 17.ª jornada da fase regular do nacional de futsal e antes do início do encontro com o Portimonense, para a 20.ª ronda da I Liga de futebol (triunfo, por 2-1).

"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio repudiar mais um episódio de violência ocorrido nas instalações de Alvalade. Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting Clube de Portugal, foi agredido ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina. A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada. Também Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, foi alvo de insultos e tentativa de agressão" escreve o Sporting em comunicado rotulando-os de "cobardes e lamentáveis" já que "se repetiram com um Assistente de Recinto Desportivo" também ele alvo de agressões.