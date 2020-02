Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, criticou hoje fortemente a claque Juve Leo e garante que "nunca mais" terão privilégios nem mandarão no emblema de Alvalade enquanto estiver à frente do Conselho Diretivo dos 'leões'.

Frederico Varandas, que falava aos jornalistas na zona mista do Estádio José Alvalade, após o triunfo do Sporting frente ao Portimonense (2-1), em jogo da 20.ª jornada da I Liga, insurgiu-se contra das agressões ao vogal Miguel Afonso e a um assistente de recinto desportivo, bem como às ofensas à filha de Miguel Afonso e ao vice-presidente Filipe Osório de Castro.

"Dois elementos do Conselho Diretivo e a filha de um deles sofreram uma emboscada de cerca de seis elementos cobardes. Pontapearam um vogal do Conselho Diretivo e um segurança e cuspiram na cara de uma miúda de 16 anos. Isto é o que se tem vindo a passar há mais de 10 anos. Episódios como este levaram a que um presidente se demitisse. Curiosamente, os presidentes e os treinadores vão mudando e quem está à frente desta claque mantém-se", começou por dizer.