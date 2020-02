Actualidade

O primeiro Óscar da 92.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood foi entregue a Brad Pitt como melhor ator secundário, pelo desempenho em "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino.

Tom Hanks, pelo desempenho em "Um Amigo Extraordinário", Anthony Hopkins, em "Dois Papas", Al Pacino, em "O Irlandês", e Joe Pesci, em "O Irlandês", eram os outros quatro candidatos.

A entrega do Óscar de melhor ator secundário abriu a cerimónia de celebração da indústria cinematográfica norte-americana, em Los Angeles, uma cerimónia de novo sem apresentador e com "Joker", de Todd Phillips, a reunir 11 nomeações, o maior número da noite, entre as quais as de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Banda Sonora.