Actualidade

O ex-autarca Pete Buttigieg venceu a votação de segunda-feira passada no estado norte-americano do Iowa, para escolher o candidato democrata à Casa Branca, de acordo com os resultados divulgados pelo partido.

Os comités de Iowa destinaram 14 delegados a Buttigieg, em comparação com 12 para Bernie Sanders, oito para Elizabeth Warren, seis para Joe Biden e um para Amy Klobuchar.

Buttigieg, de 38 anos, obteve 26,2% dos votos, enquanto o senador Bernie Sanders, 78 anos, alcançou 26,1%.