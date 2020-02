Actualidade

O filme "Parasitas", do realizador sul-coreano Bong Joon Ho, conquistou hoje o Óscar de melhor filme internacional, na 92.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood.

O filme superou as nomeações de "Corpus Christi - A Redenção", de Jan Komasa (Polónia), "Honeyland", de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (Macedónia do Norte), "Os Miseráveis", de Ladj Ly (França), e "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar (Espanha).

"Parasitas", que recebeu também o Óscar de melhor argumento original, partiu com seis nomeações os Óscares, entre as quais as de melhor filme e de melhor realizador.