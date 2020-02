Actualidade

A realizadora Julia Reichert, que venceu o Óscar de Melhor Documentário por "Uma Fábrica Americana", com Steven Bognar e o produtor Jeff Reicher, disse que as mulheres "não têm de se encaixar no patriarcado" para vingar em Hollywood.

"Não temos de fazer as coisas da mesma forma que os homens", afirmou a co-realizadora do documentário, que é a primeira colaboração entre a Netflix e a produtora Higher Ground de Michelle e Barack Obama.

O segredo para o avanço das mulheres realizadoras, num ano em que a Academia só nomeou homens para a principal categoria de realização, será a "irmandade, que é outra forma de dizer solidariedade, que é outra forma de dizer apoiem-se umas às outras", considerou a veterana dos documentários.