Vírus

Mais de trinta brasileiros repatriados da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do novo coronavírus, aterraram no domingo numa base aérea do estado brasileiro de Goiás, onde vão passar os próximos 18 dias em quarentena.

A operação, batizada Regresso à Pátria Amada Brasil, trouxe desde Wuhan 34 brasileiros para uma base aérea a cerca de 150 quilómetros de Brasília.

Estudantes e famílias brasileiras saíram das aeronaves, com máscaras protetoras a cobrir boca e nariz. Alguns acenavam com pequenas bandeiras brasileiras para as câmaras.