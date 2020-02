Vírus

Após fecharem trilhos, parques de manutenção e ciclovias para evitarem aglomerações, as autoridades de Macau estão a divulgar folhetos em que aconselham adultos e crianças a fazerem "exercício físico sozinhos em casa" para ajudarem a combater a epidemia.

Há pouco mais de duas semanas, centenas de milhar de pessoas foram enviadas para casa, para trabalharem à distância, uma solução que afetou tanto funcionários públicos como trabalhadores privados.

As medidas excecionais tomadas para se reduzir o risco de contágio do novo coronavírus que já matou mais de 900 pessoas e infetou mais de 40 mil levou ao fecho de escolas e encaminhou milhares de crianças para os lares. Os trabalhos de casa diários preenchem-lhes as rotinas e há mesmo exercícios físicos aconselhados, com muitos pais impedidos de os levarem aos parques infantis, encerrados aos públicos.