Actualidade

Cabo Canaveral, Estados Unidos, 10 fev 2020 (Lusa - O satélite europeu que vai permitir obter as primeiras imagens dos polos do Sol, o Solar Orbiter, foi hoje lançado com sucesso e leva a bordo tecnologia portuguesa, das empresas Critical Software, Active Space Technologies e Deimos Engenharia.

O engenho da Agência Espacial Europeia (ESA) foi lançado por um foguete norte-americano, em parceria com a NASA, com sucesso às 23:03 de domingo (04:03 em Lisboa) a partir da base de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, disse um responsável da ESA.

A bordo leva dez instrumentos científicos que pesam ao todo 209 quilos para uma missão que deverá custar 1,5 mil milhões de euros.