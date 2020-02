Actualidade

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China, principal indicador da inflação, registou, em janeiro passado, o maior crescimento homólogo em oito anos, superando a previsão dos analistas.

Segundo os dados difundidos hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE), o IPC aumentou 5,4%, nove décimas a mais do que em dezembro. O índice de preços de produção (IPP), que mede a inflação no atacado, subiu 0,1%, em janeiro, após ter caído 0,5%, no mês anterior.

O aumento dos preços dos alimentos ajudou a impulsionar a maior subida homóloga desde outubro de 2011, ilustrando o impacto do surto da peste suína, agravado pelo surto do coronavírus, que paralisou o país.