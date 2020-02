Actualidade

Apenas 15 em 107 empresas de transportes rodoviários registaram no ano passado a totalidade da informação financeira obrigatória requerida no portal da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que vai avançar com processos de contraordenação por incumprimento.

Os dados foram divulgados hoje pela AMT e são relativos a uma ação de supervisão realizada por esta entidade quanto ao cumprimento das obrigações legais de transmissão de informação por parte de operadores de transporte rodoviários.

As empresas de transportes rodoviários têm de fazer o registo ou a atualização de informação no portal Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras (SIGGESC).