Vírus

O surto do coronavírus na China custou mais de um bilião de yuan (131 mil milhões de euros) aos setores restauração, turismo e entretenimento, durante as férias do Ano Novo Lunar, estimou um conhecido economista chinês.

O surto do novo coronavírus, que já matou 908 pessoas e infetou outras 40 mil na China continental - exclui Macau e Hong Kong - forçou à colocação em quarentena de cidades inteiras e ao encerramento de milhões de restaurantes, hotéis e estabelecimentos comerciais.

As receitas dos restaurantes e retalhistas, que no ano passado se fixaram mais de um bilião de yuan (131 mil milhões de euros) durante os dias de férias, caíram este ano para metade, estimou num relatório Ren Zeping, economista-chefe e diretor da unidade de investigação Thinkgroup Evergrande.