Actualidade

As ligações por 'ferry' no Canal da Mancha entre Calais (França) e Dover (Inglaterra) foram hoje retomadas, apesar do mar ainda agitado, depois de terem sido interrompidas no domingo, devido à passagem da tempestade Ciara.

As ligações por 'ferry' no Canal da Mancha foram interrompidas por causa dos fortes ventos, tanto no lado francês como do lado britânico.

A travessia de barco foi retomada hoje às 05:00 da manhã (04:00 em Lisboa), mas ainda assim alguns 'ferries' tiveram de ser ajudados por rebocadores.