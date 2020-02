Actualidade

Depois de fazer uma vídeo-chamada com os filhos e antes de chegar à sua festa na noite grande de Hollywood, Elton John disse que queria o Óscar para a equipa que fez "Rocketman".

"Já tenho um destes, mas queria tanto ganhar um para toda a gente envolvida neste filme", afirmou o cantor nos bastidores da cerimónia, com o Óscar de Melhor Canção Original por "(I'm Gonna) Love Me Again" na mão. "Levámos 12 anos a fazê-lo".

O cantor expressou a opinião de que o protagonista de "Rocketman", Taron Egerton, devia ter sido nomeado na categoria de Melhor Ator Principal nesta edição dos Óscares, depois da vitória nos Globos de Ouro. "Ele teve a melhor 'performance' do ano", considerou.