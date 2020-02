UA/Cimeira

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje, em Adis Abeba, que a Europa quer olhar para África com "novos olhos", passando da abordagem da ajuda para a do investimento.

"Trago uma mensagem clara e forte: A Europa gostaria de olhar para África com novos olhos, ou seja, consideramos muito importante melhorar a nossa relação no futuro", disse.

O presidente do Conselho Europeu falava, em Adis Abeba, durante um pequeno-almoço com jornalistas à margem da cimeira da União Africana, que hoje termina.