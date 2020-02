Actualidade

A autora do livro 'O Domínio de Angola, um retrato do poder de José Eduardo dos Santos', considera que o reinado do antigo Presidente foi "autoritário e funcionou sobre a apropriação por um clã das riquezas do país".

Em entrevista à Lusa a propósito do lançamento do livro, na terça-feira, Estelle Maussion considerou que o poder de que gozou José Eduardo dos Santos durante 38 anos em Angola teve por base um "sistema que tem raiz na guerra civil, que tornou-se autoritário e que funcionou sobre a apropriação por um clã das riquezas do país".

Para a autora, jornalista da agência francesa de notícias France Presse e da rádio France Internationale (RFI) correspondente em Angola entre 2012 e 2015, "este sistema, que parecia intocável, finalmente está em dificuldades com a saída do poder da família e a chegada do João Lourenço".