Irlanda/Eleições

O Sinn Féin lidera no número de deputados confirmados até agora na contagem dos boletins das eleições legislativas de sábado na Irlanda, garantindo 29 dos 160 assentos no parlamento (Dáil).

A contagem continua em 26 dos 39 círculos eleitorais. O processo é demorado devido ao sistema complexo de voto transferível.

Segundo os dados já divulgados, dos 78 deputados eleitos, 29 são do Sinn Féin, 16 do Fianna Fáil (FF), e 14 do Fine Gael (FG), partido do primeiro-ministro, Leo Varadkar.