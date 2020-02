Actualidade

(CORREÇÃO NO 3.º PARÁGRAFO) Lisboa, 10 fev 2020 (Lusa) - A criação de 12 polos turísticos na região de Lisboa é uma das propostas do Plano Estratégico do Turismo de Lisboa 2020-2024, que defende mais protagonismo para o Tejo e a aposta em produtos transversais a todo o destino.

"O plano estratégico 2020-2024 deve focar-se na sustentabilidade do destino e na preparação de um novo ciclo de crescimento", lê-se no documento que é hoje apresentado e que foi aprovado pela Entidade Regional de Turismo da região de Lisboa e pela Associação de Turismo de Lisboa.

Segundo dados disponíveis no documento, o Turismo é a atividade económica e social mais importante de Lisboa, tendo gerado, em 2018, 14,7 mil milhões de euros de receita e mais de 201 mil empregos, contribuindo com 20,3% para o Produto Interno Bruto (PIB) regional e com 15,4% para o emprego. (CORRIGE O VALOR DA RECEITA: 14,7 MIL MILHÕES DE EUROS E NÃO 14,7 MILHÕES DE EUROS)