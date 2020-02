Actualidade

Fundão, Castelo Branco, 10 fev 2020 - As Aldeias do Xisto vão criar um fundo imobiliário para a recuperação e valorização do património edificado no contexto das aldeias, foi hoje anunciado pela ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento das Aldeias do Xisto.

"A adesão ao fundo imobiliário far-se-á através de unidades de participação, podendo assumir formas tão distintas como a venda dos imóveis ao fundo, o investimento financeiro, a transformação do património edificado em unidades de participação ou a cedência dos imóveis para exploração pelo fundo", lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A ADXTUR destaca que este fundo terá uma arquitetura inovadora, que "permite juntar pequenos aforradores e grandes investidores em torno de uma oportunidade de negócio, que representa também uma maior abertura do território ao exterior e um impulso na capacidade de atração e fixação de pessoas".