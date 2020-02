Actualidade

A PSP da Madeira identificou nove pessoas, entre vítimas, agressores e testemunhas, no caso de uma desordem ocorrida na madrugada de domingo em frente a um estabelecimento de diversão noturna no Funchal, disse hoje fonte policial.

"A PSP conseguiu identificar nove pessoas, entre vítimas, agressores e testemunhas", referiu a fonte à agência Lusa.

Num comunicado distribuído entretanto, o comando regional da Madeira adianta que, "com a informação recolhida e com base nas imagens do vídeo que circula pelas redes sociais, a PSP já identificou as vítimas, bem como os agressores e algumas testemunhas, podendo confirmar que se trata de cidadãos maiores de idade".