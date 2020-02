UA/Cimeira

O Presidente de Angola, João Lourenço, será o convidado de honra das comemorações do Dia da Independência de Cabo Verde, em 05 de julho, anunciou hoje o chefe de Estado cabo-verdiano em Adis Abeba.

Jorge Carlos Fonseca falava à saída de um encontro com o homólogo angolano à margem da cimeira da União Africana (UA).

"Falámos essencialmente da visita de Estado que o Presidente João Lourenço fará a Cabo Verde no mês de julho, provavelmente a 03 e 04 de julho, e será também a personalidade convidada especial para as comemorações oficiais do 45º aniversário da Independência de Cabo Verde", disse Jorge Carlos Fonseca.