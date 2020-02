Actualidade

As 250 maiores retalhistas mundiais, incluindo a Jerónimo Martins e a Sonae SGPS, geraram 4,74 biliões de dólares de receitas (4,32 biliões de euros) no ano fiscal de 2018, encerrado em junho de 2019, foi hoje divulgado.

"As 250 maiores empresas mundiais de retalho geraram um total de receitas de 4,74 biliões de dólares no ano fiscal de 2018 (correspondente ao exercício encerrado até junho de 2019), um aumento de 210 mil milhões de dólares em relação ao ano fiscal transato, o que representa um crescimento de 4,1%", segundo o estudo 'Global Powers of Retailing 2020' da Deloitte, hoje divulgado.

A liderar o 'ranking' ficaram as cadeias norte-americanas Wal-Mart, com receitas superiores a 500 mil milhões de dólares (cerca de 456 mil milhões de euros) Costco Wholesale e a Amazon, que entrou, pela primeira vez, para o top três.