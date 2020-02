Actualidade

O secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública afirmou hoje que a proposta do Governo de aumentos salariais é "poucochinha", não agradando aos trabalhadores que vão receber mais sete euros nem aos que terão um acréscimo de 0,3%.

"A proposta fica muito aquém das nossas expectativas", referiu o secretário-geral da Fesap, José Abraão, precisando que se trata de uma proposta "poucochinha" que "é insuficiente" e que não acautela nem as expectativas dos funcionários públicos que estão nos patamares mais baixos da tabela remuneratória, nem os restantes, para os quais o Governo mantém a proposta de atualização salarial de 0,3% em 2020 e que o sindicalista considera não ser "digna".

Perante este cenário, a Fesap vai reunir-se ainda hoje com o objetivo de delinear uma contraproposta, que será analisada na próxima ronda negocial do Governo com os sindicatos da função pública, que está marcada para a próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, segundo referiu José Abraão em declarações aos jornalistas no final da reunião no Ministério Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa.