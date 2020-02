Actualidade

O recurso interposto por Teodorín Obiang, vice-presidente da Guiné Equatorial, no processo dos "bens mal adquiridos" em França foi rejeitado pelo juiz e a pena foi agravada, passando a multa de 30 milhões de euros a ser efetiva.

O tribunal de recurso de Paris confirmou hoje a sentença do filho do Presidente da Guiné Equatorial que foi condenado em 2017 por branqueamento de dinheiro obtido com práticas corruptas no seu país, mantendo os três anos de prisão suspensa, o arresto de bens adquiridos em França no valor de 150 milhões de euros e tornou efetivo o pagamento de ua multa de 30 milhões de euros ao Estado francês.

Uma decisão histórica segundo os advogados que representam a parte civil neste caso: "É um sinal forte e potente contra quem considera que a cultura de impunidade é um meio indispensável para organizar e manter o recurso de predação de recursos em África", indicou William Bourdon, advogado da organização Transparency International, em declarações aos jornalistas.