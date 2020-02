Actualidade

A coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, afirmou hoje que a nova proposta do Governo de aumentos salariais na função pública "não acrescenta" nada aos dez anos de congelamento salarial e abriu a porta a novas formas de luta.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, Ana Avoila, considerou que a disponibilidade do Governo em aumentar em cerca de 1% (mais sete euros por mês) os salários da função pública até aos 683 euros não é suficiente.

Referindo que "o Governo tem muitos milhões de euros no Orçamento do Estado que vai gastar", Ana Avoila precisou que, com esta proposta de aumento de sete euros para os funcionários públicos que se encontram nos dois patamares mais baixos da Tabela Remuneratória Única (TRU) e a manutenção de uma atualização salarial de 0,3% para os restantes, indica que pretende "deixar os trabalhadores para segundo plano".