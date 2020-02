Actualidade

As eleições no País Basco espanhol foram antecipadas para 05 de abril, cinco meses antes do final da legislatura, anunciou hoje o presidente do executivo regional ("lehendakari"), Inigo Urkullu.

O responsável regional explicou que o País Basco já está a viver num "ambiente eleitoral" e a antecipação da consulta irá "poupar" os bascos a mais cinco meses de campanha, o que tornaria "muito difícil" aprovar projectos que estão em preparação no parlamento regional.

Inigo Urkullu acrescentou que, desta forma, haverá um novo governo regional antes do verão, o que lhe permitirá avançar na discussão e aprovação do orçamento do próximo ano.