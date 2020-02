Actualidade

A surpreendente decisão de Annegret Kramp-karrenbauer de demitir-se da União Democrata-Cristã (CDU), deverá arrastar o maior partido alemão para uma longa indefinição com consequências ainda mais negativas nas sondagens, acredita o politólogo alemão Ulrich von Alemann.

Considerada a protegida de Angela Merkel, conhecida por "mini-Merkel", Kramp-Karrenbauer deixa o partido com menos de 30% nas sondagens e sem um candidato para as próximas legislativas, marcadas para outubro de 2021.

"Há uma crise em aberto. AKK perdeu, por um lado, o controlo das bases do próprio partido no leste da Alemanha e, por outro lado, a confiança que tinha na chanceler. Angela Merkel comentou, quando visitava a África do Sul, a crise na Turíngia, condenando o que estava a acontecer. Foi também uma forma de condenar a atuação da própria AKK", revelou o analista político em declarações à agência Lusa.