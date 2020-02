OE2020

O secretário de Estado da Administração Pública manifestou hoje abertura do Governo para analisar contrapropostas dos sindicatos sobre aumentos da função pública e para verificar até onde ou se é possível ir mais além dos valores já propostos.

"O Governo, da mesma forma que não faz propostas não sérias, também não faz simulações de negociação. Portanto, estamos abertos a contrapropostas e a negociação continua", referiu José Couto.

Em declarações aos jornalistas no final de uma ronda negocial com as estruturas sindicais, em Lisboa, o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, garantiu que o Governo não faz propostas de simulação.