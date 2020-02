Óbito/Álvaro Barreto

O Presidente da República lembrou Álvaro Barreto, o ex-ministro do PSD que hoje morreu aos 84 anos, como uma personalidade que ajudou a "desbravar" e "consolidar" a "modernização do país e a integração europeia".

"Deu um contributo de grande relevância para a governação e para as políticas públicas da nossa democracia, tendo servido como ministro de Portugal em sete governos, tendo como primeiros-ministros Mota Pinto, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, Cavaco Silva e Santana Lopes, desbravando e consolidando a modernização do país e a integração europeia", lê-se na mensagem colocada por Marcelo Rebelo de Sousa no "site" da Presidência da República.

Marcelo recordou Barreto como "um amigo", com "uma vida ao serviço de Portugal", engenheiro civil de formação, que se notabilizou "como gestor e como governante, colocando o melhor do seu saber, talento e trabalho ao serviço do desenvolvimento da economia portuguesa, em áreas como a indústria, o comércio, a agricultura e as pescas".