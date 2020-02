Actualidade

O Benfica vai avançar com uma participação disciplinar contra Pepe e Marega, do FC Porto, e pediu a despenalização dos amarelos mostrados a Weigl e Vlachodimos no clássico da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com fonte dos 'encarnados', o clube vai pedir a despenalização dos amarelos vistos pelos seus dois jogadores durante o encontro de sábado, no Estádio do Dragão, que o FC Porto venceu por 3-2.

Além deste pedido, o Benfica vai ainda avançar com pedidos de abertura de processos de participação disciplinar, junto da Comissão de Instrutores da Liga e do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, contra Pepe e Marega, por alegadas agressões a Taarabt.