Actualidade

A plataforma Nossa Europa, que junta pessoas do CDS-PP ao Bloco de Esquerda, vai eleger os seus órgãos na terça-feira e desencadear este ano uma série de atividades com o objetivo de promover a literacia sobre a União Europeia.

"Este projeto é um projeto de cidadania e a favor da Europa, que junta pessoas que estão na política e pessoas que não estão na política, e as pessoas na política são de um vasto espetro, desde pessoas mais próximas do CDS-PP até pessoas mais próximas do Bloco de Esquerda", afirmou o principal promotor da iniciativa e antigo eurodeputado do PSD, Carlos Coelho.

Em declarações à agência Lusa, o antigo parlamentar europeu salientou que "é importante aumentar a literacia sobre a Europa e permitir que os cidadãos participem mais no projeto europeu".