O presidente do espanhol Abanca, Juan Carlos Escotet, congratulou-se hoje pelo "sentido estratégico" da compra de 95% das ações do português EuroBic, que "reforça a aposta ibérica" da entidade financeira espanhola.

A operação "permite dar um salto importante em volume de negócios, porque possibilita a incorporação de mais de 11 mil milhões de euros" à faturação atual do grupo Abanca, disse Juan Carlos Escotet aos jornalistas numa quinta que a família tem em Pontevedra, Galiza.

O banco espanhol anunciou hoje de manhã que chegou a acordo para comprar 95% do capital do português EuroBic, aguardando apenas as autorizações das autoridades regulatórias.