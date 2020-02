Actualidade

Bruxelas pagou a Portugal, até dezembro de 2019, quase 11 mil milhões de euros, no âmbito do Portugal 2020, perto de metade do total programado, mas o país caiu para o quinto lugar entre os Estados que mais recebem.

"Até ao final de dezembro de 2019, foram transferidos 10.713 milhões de euros para Portugal pela Comissão Europeia (CE), como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020. A CE já transferiu para Portugal perto de metade do valor programado no Portugal 2020 (41,1%)", lê-se no último Boletim de Fundos da União Europeia, com informação reportada a dezembro de 2019.

Porém, face à informação disponibilizada no anterior boletim, Portugal caiu do terceiro para o quinto lugar entre os Estados-membros que mais dinheiro receberam de Bruxelas, ficando assim abaixo de países como Polónia (31.156 milhões de euros), Itália (11.416 milhões de euros), França (11.193 milhões de euros) e Espanha (11.117 milhões de euros), que apresentam envelopes financeiros superiores ao de Portugal.