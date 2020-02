Actualidade

Uma dezena de programas operacionais do Portugal 2020 continuava a apresentar uma taxa de execução inferior a 50% até dezembro de 2019, no último ano para a aprovação de projetos, foi anunciado.

De acordo com o último Boletim Informativo de Fundos da União Europeia, com informação reportada até 31 de dezembro de 2019, dos 15 programas operacionais, 10 apresentam uma taxa de execução inferior a 50%, ou seja, o mesmo número de programas que já estavam nesta situação até setembro do mesmo ano.

No final da tabela figuram os programas operacionais Alentejo 2020 (27%), Centro 2020 (29%), Norte 2020 (30%), Lisboa 2020 (30%) e Algarve 2020 (30%).