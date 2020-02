Actualidade

A Câmara de Vila Real disse hoje ter apresentado uma queixa à GNR e Agência Portuguesa do Ambiente (APA) devido à "gravidade" de um "possível derrame de lixiviados" que se suspeita serem provenientes do aterro sanitário.

O presidente da autarquia, Rui Santos, disse que, "nos últimos meses, têm chegado à câmara inúmeras queixas de problemas relacionados com odores intensos, acima do normal, provenientes do aterro sanitário de Vila Real, que está localizado em Mosteirô, freguesia de Andrães, e é gerido pela Resinorte.