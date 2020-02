Luanda Leaks

O EuroBic disse hoje em comunicado que a venda de 95% do seu capital ao grupo espanhol Abanca permite que continue o "caminho de crescimento e solidez" e que será uma "excelente operação" para os clientes.

"A concretização desta operação permitirá ao EuroBic continuar no seu caminho de crescimento e solidez", lê-se no comunicado disponível no 'site' do banco na Internet.

O comunicado inclui ainda uma nota aos colaboradores e aos clientes, considerando que "a competência e dedicação que os colaboradores do EuroBic sempre revelaram, permitirão que esta seja, também, uma excelente operação para os clientes".