Actualidade

A Câmara do Porto admitiu hoje a criação de uma tarifa diária de estacionamento na zona da Foz, onde os moradores e comerciantes contestam a entrada em vigor de três mil lugares pagos.

A hipótese de uma tarifa diária foi colocada por um representante dos trabalhadores, que na reunião do executivo municipal pediu que a situação fosse ponderada.

A insatisfação face à medida que entrou em vigor no final do mês de janeiro está expressa num abaixo-assinado que conta já com 300 assinaturas e onde os subscritores exigem que lhes seja dada a possibilidade de obter uma avença de morador.