Os seres humanos já poluíam no século XVIII um dos mais altos picos dos Himalaias, centenas de anos antes de ser pela primeira vez escalado, indica uma investigação hoje divulgada.

O estudo, publicado hoje na revista "Proceedings of the National Academy os Sciences" (publicação da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos), indica que os subprodutos da queima de carvão na Europa no final do século XVIII chegaram ao glaciar de Dasuopu, no centro dos Himalaias, a cerca de 10.000 quilómetros de distância de Londres, o berço da Revolução Industrial.

"A Revolução Industrial foi uma revolução no uso da energia", disse Paolo Gabrielli, principal autor do estudo e investigador principal e cientista do Centro de Investigação Polar e do Clima da Universidade de Ohio (Estados Unidos).