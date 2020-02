Actualidade

O defesa-direito do Benfica André Almeida, lesionado, falhou hoje a convocatória para o jogo de terça-feira em Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

André Almeida lesionou-se durante o encontro da última jornada da Liga - derrota por 3-2 no Dragão frente ao FC Porto -, tendo o boletim clínico 'encarnado' revelado que este tem uma lesão traumática no tornozelo direito, ficando assim de fora dos eleitos de Bruno Lage para a partida de terça-feira, entrando em seu lugar Nuno Tavares.

Constam ainda no boletim clínico Jardel, a recuperar de uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito, e Gabriel, que foi baixa na última partida com os 'dragões', devido a uma patologia ocular.