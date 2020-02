Venezuela

O líder da oposição e presidente do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou hoje que regressará em breve ao país e apelou aos venezuelanos a reativarem as mobilizações populares para derrotar o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

"Temos o apoio e o respeito do mundo. Agora toca-nos a tarefa mais poderosa e fundamental, a que nos trouxe aqui, a de nos unir para que de uma vez por todas possamos dizer, com força, que a virtude, a honra e a liberdade cobrem a Venezuela" disse.

O anúncio foi feito através de um vídeo divulgado em Caracas e o regresso concluirá um périplo iniciado a 19 de janeiro, por Bogotá (Colômbia) e que o levou também a Inglaterra, Suíça, Espanha, Canadá, França e Estados Unidos de América, onde se reuniu com diferentes governantes e inclusive com o Presidente norte-americano Donald Trump.