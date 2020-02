Actualidade

Os especialistas encarregados de controlar a aplicação das sanções à Coreia do Norte impostas pelas Nações Unidos denunciaram que o país importa ilegalmente cada vez mais petróleo.

"A Coreia da Norte viola as resoluções da ONU importando ilegalmente petróleo", apontaram os especialistas no relatório anual entregue às Nações Unidas.

"A Coreia do Norte continua a contornar as resoluções da ONU exportando ilegalmente carvão e areia", observa-se no relatório.