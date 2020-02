Vírus

O Presidente chinês, Xi Jinping, protagonizou na segunda-feira uma aparição rara, desde o início do surto do coronavírus que paralisou a China e levou a liderança chinesa a assumir uma postura coletiva, enquanto referências Xi escasseiam nos órgãos oficiais.

Xi esteve primeiro num bairro a cerca de oito quilómetros da Cidade Proibida, e visitou depois um hospital de Pequim, onde participou numa videoconferência com funcionários de um hospital em Wuhan, epicentro do surto.

Tratou-se da segunda aparição pública de Xi no espaço de uma semana. A última foi em 05 de fevereiro, durante uma reunião com o primeiro-ministro do Camboja.